Kırşehir'de kaybolan kardeşini 13 yıldır arıyor

2008 yılında başlayan ve devam eden soruşturma kapsamında Mustafa Kırışık, kardeşinden henüz haber alamadıklarını söyledi. Kırışık, "Ne kendisine ne de cenazesine ulaşabildik" dedi.

Kırşehir'de Hasan Kırışık, 2008 yılında kardeşine mesaj atarak kayıplara karıştı.

Kırışık’ın kardeşi Mustafa Kırışık, 13 yıllık sır perdesinin kaldırılmasını istiyor.

Yaşadıklarını anlatan Kırışık, ağabeyi Hasan Kırşık'ın kendisine "Kardeşim Mustafa, çocuklar sana emanet, hakkını helal et." mesajından sonra kaybolduğunu söyledi.

SIR PERDESİ HENÜZ ARALANMADI

Kayıp belediye meclisi üyesi davası kapsamında yapılan kriminal incelemesinin ardından sır perdesinin aralanması bekleniyor.

"NE KENDİSİNE NE DE CENAZESİNE ULAŞABİLDİK"

Kırışık, "2008 yılından bu yana mesaj dışında hiçbir haber alamadık. Ne kendisine ne de cenazesine ulaşabildik. Elimizde olan tek bilgi telefonuma gönderdiği 'çocuklarım sana emanet' mesajı." dedi.

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"13 YIL SONRA İLK KEZ UMUTLANDIK"

Ağabeyinin kaybolmasının ardından geçen süre içerisinde çok fazla kişinin ifadesinin alındığını ve dava kapsamında 4 kişinin tutuklu olduğunu anlatan Kırışık, "Dört kişi Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. İnşallah kişi ya da kişiler cezasını bulacak. 13 yıl sonra ilk kez umutlandık. 13 yıl sonrasında biz cenazemize kavuşurken, suçlular da cezasını çekecekler." diye konuştu.

SORUŞTURMA 2008'DE BAŞLADI

Hasan Kırışık'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturma, 20 Mart 2008'de kardeşi Mustafa Kırışık'ın cep telefonuna ağabeyinin telefonundan gelen mesajla başlamıştı.

Soruşturma kapsamında Kırşehir emniyetinin faili meçhul dosyalar üzerinde 2019 yılında yeniden çalışma başlatması üzerine Kırışık'ın en son görüştüğü kişilerin de aralarında olduğu R.A, M.K, G.K, F.K, A.S, Ö.K ve K.K'nin yeniden ifadesine başvurularak şüphelilerden Ö.K'nin emniyet ve savcılık aşamasında verdiği ifadelerde Kırışık'ın öldürüldüğüne yönelik itirafları üzerine 7 sanık gözaltına alınmıştı.

"ALMANYA'YA GİDİYORUM" MEKTUBUNU BAŞKASI YAZDI

Öte yandan, mahkemeye ulaşan kriminal raporlarda, bağ evinde bulunan ve Kırışık'a ait olduğu ileri sürülen "Ben Almanya'ya gidiyorum" yazısı üzerinde yapılan kriminal araştırmaların sonucu ortaya çıktı.

Yazıyı tutuksuz yargılanan sanıklardan birinin kaleme aldığının belirlenmesi üzerine suç şüphesi bulunan R.A, M.K, G.K. ve F.K, 25 Şubat'ta Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi nöbetçi heyeti kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.