Petrol
119.24
0.18%
Euro
16.29
-0.21%
Dolar
14.83
0.04%
Altın
933.90
0.13%
Borsa
2176
-0.03%
Bitcoin
662.895
0.09%
BTXN Coin
39.76
-3.09%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    Kırşehir'de kayıp gençlerden biri ölü bulundu

    Aileleri tarafından haber alınamayan gençleri arama çalışmaları devam ederken, 18 yaşındaki genç kızın cansız bedeni Kızılırmak kenarında bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 27.03.2022 - 12:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kırşehir'de kayıp gençlerden biri ölü bulundu

    Kırşehir’de Hasan Aydoğan (21) ile kız arkadaşı olduğu belirtilen Şeyma Demir (18), 25 Mart'ta saat 16.00 sıralarında 40 BB 601 plakalı otomobil ile ortadan kayboldu.

    Çocuklarına ulaşamayan aileler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağbaşı Mahallesi, Ağbayır mevkisinde ormanda terk edilmiş otomobil ihbarı aldı.

    İKİSİNİN DE CEP TELEFONLARI OTOMOBİLDEN ÇIKTI

    İncelemede otomobilin Hasan Aydoğan'a ait olduğu belirlendi.

    Polisin aramasında araçta ikiliye ait cep telefonları, mont ve Şeyma Demir'e ait kişisel eşyaların olduğu çanta bulundu.

    Kırşehir de kayıp gençlerden biri ölü bulundu #1

    KIZILIRMAK KIYISINDA CESET BULUNDU

    Çalışmalarını sürdüren ekipler, sabah saatlerinde Şeyma Demir'in merkez ilçeye bağlı Kortolu köyü yakınlarındaki Kızılırmak kıyısında cesedini buldu.

    Demir'in cenazesi, otopsi için Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Hasan Aydoğan'ı arama çalışmaları ise sürüyor. Ekipler, dron ile Kızılırmak'ta arama yapıyor.

    Kırşehir de kayıp gençlerden biri ölü bulundu #2

    2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Bu arada olay ile ilgili Sami A. ve Şefik E. gözaltına alındı.

    Şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorguları devam ediyor.

    Kırşehir de kayıp gençlerden biri ölü bulundu #3

    Kırşehir de kayıp gençlerden biri ölü bulundu #4

    Kırşehir de kayıp gençlerden biri ölü bulundu #5


    İlginizi Çekebilir

    Yatırım uzmanı ile en güvenli yatırımı yap, formu doldur ücretsiz üyeliğini aç!
    Bitcoin

    Yatırım uzmanı ile en güvenli yatırımı yap, formu doldur ücretsiz üyeliğini aç!

    Reyting sonuçları 25 Mart 2022 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?
    Medya

    Reyting sonuçları 25 Mart 2022 Cuma: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

    Kira gelir beyanı vermek için son 5 gün kaldı
    Ekonomi

    Kira gelir beyanı vermek için son 5 gün kaldı

    Görüş Bildir