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Kırşehir'de kız arkadaşı ile kaybolan Hasan'ı arama çalışmaları sürüyor

Kırşehir'de kız arkadaşı ile kaybolan Hasan'ı arama çalışmaları sürüyor

Kırşehir'de geçtiğimiz hafta kız arkadaşı ile kaybolan Hasan Aydoğan'dan hala haber alınamadı. Aramayı sürdüren jandarma, emniyet, AFFAD ve UMKE ekipleri ise titizlikle çalışıyor.