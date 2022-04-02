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    Kırşehir'de kız arkadaşı ile kaybolan Hasan'ı arama çalışmaları sürüyor

    Kırşehir'de geçtiğimiz hafta kız arkadaşı ile kaybolan Hasan Aydoğan'dan hala haber alınamadı. Aramayı sürdüren jandarma, emniyet, AFFAD ve UMKE ekipleri ise titizlikle çalışıyor.
    • İHA
    • 02.04.2022 - 16:01
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    Kırşehir'de kız arkadaşı ile kaybolan Hasan'ı arama çalışmaları sürüyor

    Kırşehir'de geçtiğimiz hafta kız arkadaşı Şeyma Demir ile birlikte kaybolan Hasan Aydoğan'ı arama çalışmaları sürüyor.

    İki güvenlik görevlisi tarafından öldürüldükleri belirlenen çiftten Aydoğan için, Kızılırmak çevresinde yoğunlaşıldı.

    Cinayeti işleyen güvenlik görevlilerinin tarifine göre Kızılırmak kıyısı üzerinde arama yapan jandarma, emniyet, AFAD, UMKE ekipleri Hasan Aydoğan'dan bir iz bulmaya çalışıyor.

    "CİĞERİM YANIYOR"

    Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yapılan çalışmaları yerinde izleyerek görevli personelle görüşüp, acılı aileyi yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirdi.

    25 Mart tarihinde kayıp başvurusu yapıldıktan 3 gün sonra cansız bedeni Kızılırmak Nehri'nin kıyısına vuran Şeyma Demir'in babası Vedat Demir ise çalışmalara katılarak "Ciğerim yanıyor" demişti.

    Kırşehir de kız arkadaşı ile kaybolan Hasan ı arama çalışmaları sürüyor #1

    Çalışmalar, kadavra köpekleri yanı sıra debisi düşürülen ırmak kıyısında ve çevresinde yoğunlaştırılmış şekilde sürdürülüyor.

    Kırşehir de kız arkadaşı ile kaybolan Hasan ı arama çalışmaları sürüyor #2

    Kırşehir de kız arkadaşı ile kaybolan Hasan ı arama çalışmaları sürüyor #3


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