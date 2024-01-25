İHA
Kırşehir'in Boztepe ilçesine bağlı Hatunoğlu köyünde ilginç bir olay yaşandı.
Hayvanları bir ahırdan diğerine alan besici Mustafa Karaman, bir anda boğanın saldırısına uğradı.
Hastaneye kaldırıldı
Diğer boğaların da çevreyi kapattığı saldırıdan Karaman boğanın saldırısı sonrası hastaneye kaldırıldı.
Kameralara yansıdı
Boğanın saldırdığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
"Sağlık durumum gayet iyi"
Mustafa Karaman, "Dana seçiyordum. Seçtikten sonra üzerime geldi. Birkaç kez vurdum gitti, sonra yeniden geldi. Boğa çıkmama fırsat vermedi. Sağlık durumum gayet iyi" dedi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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