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    Kırşehir'de koyunlarına yol vermeyen husumetlisini öldürdü

    Hayvanlarını otlattığı sırada yanındaki silahıyla husumetlisini öldüren ve tutuklanan şahıs çıkarıldığı mahkemede, "Ateş edeceğini düşünerek ben de yanımda bulunan tabanca ile ateş açtım." dedi.
    • 21.10.2022 - 17:33
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 17:52
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    Kırşehir'de koyunlarına yol vermeyen husumetlisini öldürdü

    Kırşehir'in Kaman ilçesinde, geçen yıl 21 Aralık'ta ilçeye bağlı İkizler köyündeki arazide hayvan otlatan ve aralarında husumet bulunan Furkan Korkmaz ile 43 yaşındaki Haydar Gündoğdu arasında tartışma çıktı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Furkan Korkmaz, tabancayla Haydar Gündoğdu'ya ateş açtı.

    Ağır yaralı olarak Kaman Devlet Hastanesine kaldırılan Haydar Gündoğdu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Şüpheli tutuklandı

    Jandarma ekiplerince gözaltına alınan cinayet zanlısı Furkan Korkmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Korkmaz hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

    "Koyunlara yol verme meselesi için tartıştık"

    Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Furkan Korkmaz hazır bulundu. Duruşmada sözleri sorulan Korkmaz, "Olay günü köyümüzde hayvanları otlatırken Haydar Gündoğdu ve Mirze Gündoğdu ile karşılaştık. Koyunlara yol verme meselesi nedeniyle kendisiyle tartıştık. Sonrasında çıkan kavga sırasında Haydar Gündoğdu bana küfür etti. Aramızda arbede çıktı. Tabancasını çıkarınca ateş edeceğini düşünerek ben de yanımda bulunan tabanca ile ateş açtım. Pişmanım, tahliyemi istiyorum." dedi.

    Duruşma ertelendi

    DHA'nın haberine göre, mahkeme heyeti, eksik evrak nedeniyle duruşmayı 17 Kasım'a erteledi.

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