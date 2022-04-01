Erkek arkadaşıyla birlikte öldürülen ve cansız bedeni Kızılırmak'tan çıkarılan genç kızın babası, idam istediğini söyledi.

25 Mart günü Kırşehir'de yaşayan 18 yaşındaki Şeyma Demir ve 21 yaşındaki sevgilisi Hasan Aydoğan için aileleri tarafından kayıp başvurusu yapıldı.

Genç çiftin, kendilerini polis olarak tanıtıp kelepçe takan Şefik Ekici ve Sami Aydoğan isimli iki güvenlik görevlisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Kızılırmak'ta yapılan aramalarda Şeyma Demir'in cenazesi bulunurken, Hasan Aydoğan için arama çalışmaları sürdürülüyor.

BELEDİYENİN KATİL ZANLISI GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE TEPKİ

Henüz bulunamayan Hasan için Kırşehir'de düzenlenen yürüyüşe, Şeyma Demir'in babası Vedat Demir de katıldı.

Yapılan yürüyüşte Kırşehir Belesiyesi'nin güvenlik görevlileri Şefik Ekici ve Sami Aydoğan'a tepki gösterildi.

Kırşehir'de öldürülen genç kızın babası idam istedi VİDEO



"İDAM İSTİYORUZ, BİZ ÇOCUKLARIMIZI DIŞARI ÇIKARAMAYACAK MIYIZ"

Acılı baba, katil zanlısı güvenlik görevlilerine yönelik açıklama yaptı. Açıklamalarında ida vurgusu yapan baba, "Benim canım yandı, ciğerim yandı. Hiç kimsenin canı ciğeri yanmasın. Adalet istiyoruz. Bu kişilerin en ağır cezayı almalarını istiyoruz. İdam istiyoruz. Biz çocuklarımızı dışarı çıkaramayacak mıyız? Okula gitmeyecek mi? 3-5 arkadaş toplanıp bir yerlere piknik yapmaya gitmeyecek mi? Benim ciğerim yandı, başka ciğerler yanmasın. Gereken cezalar verilsin." ifadelerini kullandı.

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HASAN VE ŞEYMA’NIN GÖTÜRÜLDÜĞÜ OTOMOBİL

Öte yandan, cinayet zanlısı Sami Aydoğan ile Şefik Ekici’yi yakalatan olayın görüntüleri de ortaya çıkmış, görüntülerde cinayet zanlılarının, olayın ilk meydana geldiği bölgeye otomobil ile gelmeleri yer almıştı.