Petrol
103.79
-0.88%
Euro
16.22
-0.16%
Dolar
14.69
0.13%
Altın
912.09
-0.18%
Borsa
2252
0.85%
Bitcoin
670.947
-2.96%
BTXN Coin
37.20
-0.53%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C
    Kırşehir'de öldürülen genç kızın babası idam istedi

    Kırşehir'de öldürülen genç kızın babası idam istedi

    Erkek arkadaşıyla birlikte öldürülen ve cansız bedeni Kızılırmak'tan çıkarılan genç kızın babası, idam istediğini söyledi.
    • İHA
    • 01.04.2022 - 15:53
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 16:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    25 Mart günü Kırşehir'de yaşayan 18 yaşındaki Şeyma Demir ve 21 yaşındaki sevgilisi Hasan Aydoğan için aileleri tarafından kayıp başvurusu yapıldı.

    Genç çiftin, kendilerini polis olarak tanıtıp kelepçe takan Şefik Ekici ve Sami Aydoğan isimli iki güvenlik görevlisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

    Kızılırmak'ta yapılan aramalarda Şeyma Demir'in cenazesi bulunurken, Hasan Aydoğan için arama çalışmaları sürdürülüyor.

    BELEDİYENİN KATİL ZANLISI GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE TEPKİ

    Henüz bulunamayan Hasan için Kırşehir'de düzenlenen yürüyüşe, Şeyma Demir'in babası Vedat Demir de katıldı.

    Yapılan yürüyüşte Kırşehir Belesiyesi'nin güvenlik görevlileri Şefik Ekici ve Sami Aydoğan'a tepki gösterildi.

    Kırşehir'de öldürülen genç kızın babası idam istedi VİDEO

    "İDAM İSTİYORUZ, BİZ ÇOCUKLARIMIZI DIŞARI ÇIKARAMAYACAK MIYIZ"

    Acılı baba, katil zanlısı güvenlik görevlilerine yönelik açıklama yaptı. Açıklamalarında ida vurgusu yapan baba, "Benim canım yandı, ciğerim yandı. Hiç kimsenin canı ciğeri yanmasın. Adalet istiyoruz. Bu kişilerin en ağır cezayı almalarını istiyoruz. İdam istiyoruz. Biz çocuklarımızı dışarı çıkaramayacak mıyız? Okula gitmeyecek mi? 3-5 arkadaş toplanıp bir yerlere piknik yapmaya gitmeyecek mi? Benim ciğerim yandı, başka ciğerler yanmasın. Gereken cezalar verilsin." ifadelerini kullandı.

    Kırşehir de öldürülen genç kızın babası idam istedi #1

    Kırşehir’de kayıp gençler cinayete kurban gitti VİDEO ARŞİV

    HASAN VE ŞEYMA’NIN GÖTÜRÜLDÜĞÜ OTOMOBİL

    Öte yandan, cinayet zanlısı Sami Aydoğan ile Şefik Ekici’yi yakalatan olayın görüntüleri de ortaya çıkmış, görüntülerde cinayet zanlılarının, olayın ilk meydana geldiği bölgeye otomobil ile gelmeleri yer almıştı.

    Kırşehir de öldürülen genç kızın babası idam istedi #2

    Kırşehir de öldürülen genç kızın babası idam istedi #3

    Kırşehir de öldürülen genç kızın babası idam istedi #4

    Kırşehir de öldürülen genç kızın babası idam istedi #5


    İlginizi Çekebilir

    Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz derin göğüs dekoltesiyle akılları baştan aldı! 'Işıl ışılsın be'
    Medya

    Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz derin göğüs dekoltesiyle akılları baştan aldı! 'Işıl ışılsın be'

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor
    Tesla

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor

    İbrahim Tatlıses, Nusret ve CZN Burak'ı eleştirdi
    Magazin

    İbrahim Tatlıses, Nusret ve CZN Burak'ı eleştirdi

    Görüş Bildir