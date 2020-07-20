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    Kırşehir'de parmaklıklara sıkışan kızı itfaiye kurtardı

    Küçük bir kız, parkta oyun oynarken demirlere sıkışınca, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 20.07.2020 - 15:15
    • Güncelleme : 20.07.2020 - 15:15
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    Kırşehir'de parmaklıklara sıkışan kızı itfaiye kurtardı

    Kırşehir'de küçük bir kız çocuğu oyun oynarken başına talihsiz bir kaza geldi.

    Medrese Mahallesi 76. sokakta vatandaşlar bir kız çocuğunun bahçenin demir parmaklıklarına sıkıştığını gördü.

    GÜNEŞTEN ETKİLENMESİN DİYE ÖNLEM ALINDI

    Küçük kızı kurtarmak için itfaiye ekiplerine haber verilmesinin ardından, kısa sürede olay yerine gelen Kırşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, demir parmaklıklara sıkışan Fruze Kheyrkhah’ın güneşten etkilenmemesi için önlem aldı.

    Kırşehir'de parmaklıklara sıkışan kızı itfaiye kurtardı VİDEO

    KURTARILDI

    İtfaiye ekipleri küçük kızı sakinleştirdikten sonra demir parmaklıkları kesti. Sıkıştığı yerden kurtarılan Fruze Kheyrkhah’ın ailesine teslim edildi.

    Kırşehir'de parmaklıklara sıkışan kızı itfaiye kurtardı #1

    Kırşehir'de parmaklıklara sıkışan kızı itfaiye kurtardı #2

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