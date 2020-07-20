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Küçük bir kız, parkta oyun oynarken demirlere sıkışınca, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kırşehir'de küçük bir kız çocuğu oyun oynarken başına talihsiz bir kaza geldi.

Medrese Mahallesi 76. sokakta vatandaşlar bir kız çocuğunun bahçenin demir parmaklıklarına sıkıştığını gördü.

GÜNEŞTEN ETKİLENMESİN DİYE ÖNLEM ALINDI

Küçük kızı kurtarmak için itfaiye ekiplerine haber verilmesinin ardından, kısa sürede olay yerine gelen Kırşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, demir parmaklıklara sıkışan Fruze Kheyrkhah’ın güneşten etkilenmemesi için önlem aldı.

Kırşehir'de parmaklıklara sıkışan kızı itfaiye kurtardı VİDEO



KURTARILDI

İtfaiye ekipleri küçük kızı sakinleştirdikten sonra demir parmaklıkları kesti. Sıkıştığı yerden kurtarılan Fruze Kheyrkhah’ın ailesine teslim edildi.









