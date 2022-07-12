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    Kırşehir'de sahte alkolden bir kişi hayatını kaybetti

    Kırşehir'de sahte alkol içen bir tarım işçisi tarlada komaya girdi.
    • 12.07.2022 - 00:39
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    Kırşehir'de sahte alkolden bir kişi hayatını kaybetti

    Hatay’dan tarım işçisi olarak Kırşehir'de merkeze bağlı Akçaağıl köyüne gelen S.T. (39), aldığı sahte alkol nedeniyle çalıştığı tarlada komaya girdi.

    Hayatını kaybetti

    Çevrede bulunanların yardımlarıyla Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan işçi, yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

    S.T.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

    Kırşehir de sahte alkolden bir kişi hayatını kaybetti #1


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