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- Kırşehir'de sahte alkolden bir kişi hayatını kaybetti
Kırşehir'de sahte alkolden bir kişi hayatını kaybetti
Kırşehir'de sahte alkol içen bir tarım işçisi tarlada komaya girdi.
- 12.07.2022 - 00:39
Hatay’dan tarım işçisi olarak Kırşehir'de merkeze bağlı Akçaağıl köyüne gelen S.T. (39), aldığı sahte alkol nedeniyle çalıştığı tarlada komaya girdi.
Hayatını kaybetti
Çevrede bulunanların yardımlarıyla Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan işçi, yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.
S.T.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.