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    Kırşehir'de sahte altın tozu şüphelileri yakalandı

    pirinç tozunu 'altın tozu' diye satmaya çalıştıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
    • DHA
    • 13.05.2021 - 16:45
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    Kırşehir'de sahte altın tozu şüphelileri yakalandı

    Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, geçen ay Çanakkale ve Bursa'dan Kırşehir'e gelen 3 kişinin pirinç tozunu 'altın tozu' diye satmaya çalıştıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

    Bu kapsamda 2 kilogram pirinç tozunu 400 bin liraya altın tozu diye pazarlamaya çalıştıkları öne sürülen M.Ş, S.Ö. ve E.K. yakalandı.

    3 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

    Suçu kabul etmeyen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Kırşehir de sahte altın tozu şüphelileri yakalandı #1

    Kırşehir de sahte altın tozu şüphelileri yakalandı #2

    Kırşehir de sahte altın tozu şüphelileri yakalandı #3

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