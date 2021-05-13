Kırşehir'de sahte altın tozu şüphelileri yakalandı

pirinç tozunu 'altın tozu' diye satmaya çalıştıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, geçen ay Çanakkale ve Bursa'dan Kırşehir'e gelen 3 kişinin pirinç tozunu 'altın tozu' diye satmaya çalıştıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda 2 kilogram pirinç tozunu 400 bin liraya altın tozu diye pazarlamaya çalıştıkları öne sürülen M.Ş, S.Ö. ve E.K. yakalandı.

3 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Suçu kabul etmeyen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.









