DHA

Ankara'dan yola çıkan H.D. ile G.Y. isimli kadınlar ve M.T., uğradıkları illerde farklı zamanlarda ellerindeki sahte altın bilezikleri kuyumcularda bozdurdu.

Kırşehir'e gelen şüphelilerden H.D., aynı yöntemle 2 kuyumcuyu daha dolandırdı.

KUYUMCU ŞÜPHELENİNCE BÖLGEDEN UZAKLAŞTI

H.D., girdiği üçüncü dükkanda kuyumcunun, kendisinin hareketlerinden şüphelenmesi üzerine sahte bilezikleri bozdurmadan iş yerinden uzaklaştı.

Şüpheli H.D., kuyumcunun ihbarıyla yakalandı.

Şüphelinin üst aramasında 3 tel örgü sahte altın bilezik, 5 gramlık 24 ayar has altın, 2 adet 10 gramlık 24 ayar has altın ve 27 bin 750 TL ele geçirildi.

DİĞER 2 ŞÜPHELİ, AKSARAY'DA YAKALANDI

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmada, H.D. ile G.Y.'nin Denizli'den Ankara'ya otobüsle geldikleri ve burada M.T. ile buluştukları öğrenildi.

Polisin takibi sonucu Aksaray'da oldukları tespit edilen G.Y. ve M.T., saklandıkları adrese yapılan operasyonla yakalandı.

TOPLAM 700 BİN TL DEĞERİNDE MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Aramada 8 adet 22 bozkurt 'TSE 916' ibareli tel örgü sahte bilezik, 11 adet gramlık 24 ayar has altın, 2 adet 10'ar gramlık 24 ayar has altın, 4 adet 5'er gramlık 24 ayar has altın, 33 bin 200 TL, altın görünümlü kadın kolyesi, 2 altın görünümlü küpe, altın görünümlü bileklik, 10 kredi kartı, 3 cep telefonu ve 4 sim kart ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin ise yaklaşık 700 bin TL olduğu bildirildi.

Gözaltına alınıp Kırşehir Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 3 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.