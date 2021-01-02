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Kırşehir'de sevgili çifti öldürüp gömdüler
Kırşehir'in Kaman ilçesinde kayıp olarak aranan genç, kız arkadaşı ile dağlık arazide öldürülerek gömülmüş bulundu.
- AA & Ensonhaber
- 02.01.2021 - 17:28
- Güncelleme : 02.01.2021 - 17:40
Kırşehir'in Kaman ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Osman Çelik'in ailesi, oğullarından 2 gündür haber alamayınca jandarma ekiplerinden yardım istedi.
Ailenin, oğullarının 2 aydır birlikte yaşadığı 24 yaşındaki Vildan İnce'nin Bayramözü köyündeki yakınlarından şüphelendiklerini anlatmaları üzerine ekipler, bu köyde çalışma başlattı.
GÖMÜLÜ BULUNDULAR
Ekipler, Dağbaşı mevkisinde Osman Çelik ve Vildan İnce'yi tabancayla öldürüldükten sonra çukura gömülmüş buldu.
Cesetler, incelemenin ardından hastane morguna gönderildi. Kadının yakınlarından 5 kişinin gözaltına alındığı, 2 firarinin de arandığı bildirildi.
Kırşehir'de sevgili çifti öldürüp gömdüler VİDEO