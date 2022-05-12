Parka eğlenmeye giden 3 gençten biri, sevgilisinden ayrılınca ortalığı birbirine kattı. Parktaki kapıları ve camları kıran genç, güvenlik kameralarına da zarar verdi. Gençler, gözaltına alındı.

Kırşehir’de bir grup genç, dün akşam eğlenmek ve fotoğraf çektirmek için Aşıkpaşa Tabiat Parkı’na gitti.

Bir süre sonra gençlerden M.C.D., kız arkadaşıyla yaşadığı problemi gerekçe göstererek parktaki mutfak kapılarını, çevrede bulunan lavaboların camlarını kırdı.

100 bin liralık zarar var

Saldırgan genç, güvenlik kameralarına da zarar verdi.

Gençlerin açtığı zararın yaklaşık 100 bin TL civarında olduğu belirtildi.

Kırşehir’de sevgilisinden ayrıldı, Aşıkpaşa Tabiat Parkı’na zarar verdi ViDEO

“Kamu malına zarar verenler vatan hainidir”

M.C.D. daha sonra arkadaşları M.B.A. ve O.K., parktan çıkarken İşletme Müdürü Ömer Karakuş’a yakalandı.

Karakuş, gençlerin kendisini gördükten sonra kaçtığını ve kamu malına zarar verdiklerini söyledi.

İHA’ya konuşan Karakuş, “3 genç geziyordu. Bana morallerinin bozuk olduğunu söylediler. Park alanını kontrol ettim ve kapı ile camların kırık olduğunu gördüm. Kız arkadaşından ayrıldığı için bunalıma girip kapı ve pencereleri kırdığını öğrendim. Benim gözümde kamu malına zarar verenler vatan hainidir.” dedi.

Gözaltına alındılar

İşletme müdürü şikâyetçi edince 3 genç, polis tarafından gözaltına alındı.

Park içerisinde Tabiat Müzesi, yöresel ürün satış noktası, kafeterya, kır lokantası, spor destek ünitesi, tenis kortu, basketbol sahası, çocuk oyun alanı, mini futbol sahası, gözetleme kuleleri gibi alanları barındırıyor.