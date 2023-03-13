Kırşehir'de sokak köpeklerinin saldırdığı anlar Kırşehir'de üzerine doğru gelen iki sokak köpeğinden aracın üzerine çıkarak kurtulan gencin görüntüsü kameralara yansıdı.

Ülke genelinde başıboş sokak köpekleri tehlike saçmaya devam ediyor.

Özellikle çocuklar, yiyecek bulmakta zorlanan hayvanların hedefi haline geliyor.

Bugüne kadar birçok kez ölümle sonuçlanan saldırıların yaşanmasına rağmen belediyeler çözüm üretmiyor.

Bu kez Kırşehir'in merkez Yenice Mahallesi'nde yaşanan olayda, sokakta elinde poşetle yürüyen bir genç, üzerine doğru hızla koşan köpekleri fark etti.

Aracın üzerine çıktı

Korkup kaçmaya başlayan genç, park halindeki aracın üzerine çıktı.

Bir süre aracın üzerinden inmeyen genç, sokak köpeklerinin uzaklaşmasıyla saldırıdan ucuz kurtuldu.

Yaşananlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.