Kırşehir'de sosyal medyadan terör propagandası yapan şüpheli yakalandı

İHA
Terörle mücadele son hız sürüyor...
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya analiz çalışmalarında şüpheli M.D'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı, örgütün üst düzey yöneticilerini ve kırsal faaliyetlerini anlattığını belirlendi.
Şüpheli tespit edildi
Ayrıca şüphelinin son olarak Van'da yaşanan olayları öven ve destek veren paylaşımları da tespit edildi.
Yakalandı
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kent merkezinde yakaladığı M.D.'nin ev ve aracında yaptığı aramada çok sayıda örgütsel dijital doküman ele geçirdi.
İşlemleri sürüyor
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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