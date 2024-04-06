Kırşehir'de sosyal medyadan terör propagandası yapan şüpheli yakalandı Kent genelinde sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

İHA

Terörle mücadele son hız sürüyor...

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya analiz çalışmalarında şüpheli M.D'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı, örgütün üst düzey yöneticilerini ve kırsal faaliyetlerini anlattığını belirlendi.

Şüpheli tespit edildi

Ayrıca şüphelinin son olarak Van'da yaşanan olayları öven ve destek veren paylaşımları da tespit edildi.

Yakalandı

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kent merkezinde yakaladığı M.D.'nin ev ve aracında yaptığı aramada çok sayıda örgütsel dijital doküman ele geçirdi.

İşlemleri sürüyor

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)