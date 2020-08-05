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- Kırşehir'de su kuyusuna düşen Ali boğuldu
Kırşehir'de su kuyusuna düşen Ali boğuldu
Babası ile gittiği tarlada kaybolan 13 yaşındaki Ali Gözütok, düştüğü su kuyusunda hayatını kaybetti.
- DHA
- 05.08.2020 - 16:15
Kırşehir'in Boztepe ilçesinde yaşayan Murat Gözütok ile 13 yaşındaki oğlu Ali, kendilerine ait ayçiçeği ekili tarlaya gitti.
Baba Gözütok, tarlayı suladığı sırada oğlunun kaybolduğunu fark etti.
CANSIZ BEDENİ SU KUYUSUNDA BULUNDU
Oğlunu bulmak için çevreyi kontrol eden baba, Ali'nin su kuyusunda hareketsiz yattığını gördü. İtfaiyeye haber verilmesi üzerine gelen ekipler, Ali'nin cansız bedenini su kuyusundan çıkardı.
Talihsiz çocuğun cenazesi, otopsi için Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.