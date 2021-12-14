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Kırşehir'de tarihi eser operasyonu
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 170 adet tarihi eser ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
- İHA
- 14.12.2021 - 18:56
Kırşehir jandarma ekipleri, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı.Yürütülen çalışmalarda şüpheli kişiler takibe alındı.
170 ADET TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ
Takibe alınan kişilerin adreslerine yapılan eş zamanlı düzenlenen operasyonda 1 adet dedektör, 128 adet sikke, 41 adet yüzük ve 1 adet tarihi obje olmak üzere toplam 170 adet tarihi eser ele geçirildi.
2 ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM
Şüpheli H.Ç. ve R.Ç., alınan ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edildi.
Öte yandan jandarma ekipleri tarafından son 3 aylık dönemde yapılan 7 operasyonda; 14 şahıs yakalanırken toplamda 3 adet dedektör, 178 adet sikke, 41 adet yüzük, 84 adet obje, 4 adet mermer heykel, 1 adet el yazması kitap, olmak üzere toplam 308 adet tarihi eser ele geçirildi.