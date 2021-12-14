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    Kırşehir'de tarihi eser operasyonu

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 170 adet tarihi eser ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
    • İHA
    • 14.12.2021 - 18:56
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    Kırşehir'de tarihi eser operasyonu

    Kırşehir jandarma ekipleri, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı.Yürütülen çalışmalarda şüpheli kişiler takibe alındı.

    170 ADET TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

    Takibe alınan kişilerin adreslerine yapılan eş zamanlı düzenlenen operasyonda 1 adet dedektör, 128 adet sikke, 41 adet yüzük ve 1 adet tarihi obje olmak üzere toplam 170 adet tarihi eser ele geçirildi.

    2 ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM

    Şüpheli H.Ç. ve R.Ç., alınan ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

    Öte yandan jandarma ekipleri tarafından son 3 aylık dönemde yapılan 7 operasyonda; 14 şahıs yakalanırken toplamda 3 adet dedektör, 178 adet sikke, 41 adet yüzük, 84 adet obje, 4 adet mermer heykel, 1 adet el yazması kitap, olmak üzere toplam 308 adet tarihi eser ele geçirildi.

    Kırşehir de tarihi eser operasyonu #1

    Kırşehir de tarihi eser operasyonu #2

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