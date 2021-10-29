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    Kırşehir'de törende heyecanlanan öğrenci bayıldı

    Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında heyecandan baygınlık geçiren çocuğa ilk müdahaleyi alanda bulunan doktor milletvekili yaptı.
    • İHA
    • 29.10.2021 - 13:56
    • Güncelleme : 29.10.2021 - 14:34
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    Kırşehir'de törende heyecanlanan öğrenci bayıldı

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşku ve heyecanla kutlanıyor...

    Kırşehir’de de bayram dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

    Kırşehir Valisi İbrahim Akın’ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan program, Cacabey Meydanında devam etti.

    HEYECANDAN BAYILDI

    Vali İbrahim Akın’ın konuşmasının ardından Kırşehir Belediyesi Mehter Takımı alanda sahne aldı.

    Bu sırada tören alanında heyecanlandığı öğrenilen Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi Ebubekir Serim, baygınlık geçirdi.

    Öğrenciye ilk müdahaleyi protokolde bulunan ve doktor olan Kırşehir Milletvekili Metin İlhan yaptı.

    Kırşehir'de törende heyecanlanan öğrenci bayıldı VİDEO

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Ambulansla Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Serim tedavi altına alınırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Kırşehir de törende heyecanlanan öğrenci bayıldı #1

    Kırşehir de törende heyecanlanan öğrenci bayıldı #2

    Kırşehir de törende heyecanlanan öğrenci bayıldı #3

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