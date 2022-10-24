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    Kırşehir'de yaşlı adam, ceviz toplarken elektrik akımına kapıldı

    Ceviz toplarken elektrik akımına kapılan 69 yaşındaki Alpaslan Özkan, yaşamını yitirdi.
    • 24.10.2022 - 18:59
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    Kırşehir'de yaşlı adam, ceviz toplarken elektrik akımına kapıldı

    Kırşehir'de talihsiz bir olay meydana geldi.

    Ankara'dan Kırşehir'in Mucur ilçesine ceviz toplamaya gelen Alpaslan Özkan (69), Karahasanlı köyü mevkiinde ceviz ağacında yüksek gerilim hattındaki akıma kapıldı.

    Yaşlı adamın cenazesi morga kaldırıldı

    Olay yerinde hayatını kaybeden Öztürk'ün cansız bedeni Mucur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    İncelemeler devam ediyor

    İHA'nın haberine göre; olayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.

    Kırşehir de yaşlı adam, ceviz toplarken elektrik akımına kapıldı #1

    Kırşehir de yaşlı adam, ceviz toplarken elektrik akımına kapıldı #2

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