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- Kırşehir'de yaşlı adam, ceviz toplarken elektrik akımına kapıldı
Kırşehir'de yaşlı adam, ceviz toplarken elektrik akımına kapıldı
Ceviz toplarken elektrik akımına kapılan 69 yaşındaki Alpaslan Özkan, yaşamını yitirdi.
- 24.10.2022 - 18:59
Kırşehir'de talihsiz bir olay meydana geldi.
Ankara'dan Kırşehir'in Mucur ilçesine ceviz toplamaya gelen Alpaslan Özkan (69), Karahasanlı köyü mevkiinde ceviz ağacında yüksek gerilim hattındaki akıma kapıldı.
Yaşlı adamın cenazesi morga kaldırıldı
Olay yerinde hayatını kaybeden Öztürk'ün cansız bedeni Mucur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İncelemeler devam ediyor
İHA'nın haberine göre; olayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.