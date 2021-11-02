Bir yıl önce "memesinden kist ameliyatı olacağını" söyleyerek bağış toplayan Twitch yayıncısı Didem Şener’in, göğüslerine silikon taktırdığı ortaya çıktı.

Twitch’te, site üyeleri platform üzerinden canlı yayın yapabiliyor ve izleyenler tarafından bağış toplayabiliyor.

Yayıncılardan bazıları ise vicdan sömürüsü yaparak takipçilerini kandırıyor. Bunlardan biri de Didem Şener isimli kadın oldu.

KİST AMELİYATI OLACAĞIM DEYİP BAĞIŞ TOPLADI

Şener iddiaya göre, uygulama üzerinden “Kist ameliyatı olacağım” başlıklı bir canlı yayın sayfası açtı.

İzleyicilere ameliyat parası biriktirdiğini söyleyen Şener, dakikalar içerisinde yüklü miktarda bağış aldı.

Didem Şener, paranın toplanmasının ardından sayfasını kapattı.

'Kist ameliyatı olacağım' diyerek bağış topladı, estetik yaptırdı

GÖĞÜSLERİNE SİLİKON YAPTIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Didem Şener’in topladığı paralarla göğüslerine silikon takdırdığı ortaya çıktı.

Ortaya çıkan skandalın ardından açıklama yapan Didem Şener, hakkındaki suçlamaları kabul ederek şunları söyledi:

“O video benim ilk yayınlarımdan biri ve tamamı hiçbir beklentim olmadan eğlence amaçlı yayın açtığım dönemlerden.

Arkadaşlarla konuştuğumuzda bir donate bar (bağış kampanyası) açalım dedik, çünkü 20-30 izleniyordum.





"YAPTIĞIM ŞEY DOĞRU DEĞİL"

Kist ameliyatı donate barı açmamın nedeni göğsümde kist olduğu için değil, direkt göğüs estetiği ameliyatı için açarsam insanlar tarafından ayıplanırım diye düşünmüştüm. Yaptığım şey doğru mu hayır, değil.

Sahte rapor işi de tamamen troll (espiri). Bu yayından sonra kist ameliyatı barının başlığını değiştirip göğüs estetiği yazmıştım.”



