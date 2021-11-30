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Kıyıköy Belediye Başkanı ve 12 kişi gözaltında

Kıyıköy Belediye Başkanı ve 12 kişi gözaltında

Vize ilçesine bağlı Kıyıköy belde belediyesinde usulsüzlük ve rüşvet iddiaları ile ilgili başlatılan soruşturmada aralarında Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.