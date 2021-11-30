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    Kıyıköy Belediye Başkanı ve 12 kişi gözaltında

    Vize ilçesine bağlı Kıyıköy belde belediyesinde usulsüzlük ve rüşvet iddiaları ile ilgili başlatılan soruşturmada aralarında Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 30.11.2021 - 00:07
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    Kıyıköy Belediye Başkanı ve 12 kişi gözaltında

    Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kıyıköy Belediyesi'nde usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

    BELDE BAŞKANI DAHİL 13 KİŞİ GÖZALTINDA

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de aralarında bulunduğu 13 kişiyi gözaltına aldı.

    SORGULARI SÜRÜYOR

    Şüphelilerin adresleri ve araçlarında da arama yapan jandarma, evraka el koydu. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

    Kıyıköy Belediye Başkanı ve 12 kişi gözaltında #1

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