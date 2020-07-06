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    Kız arkadaşını hastanede bırakıp kaçan kişi tutuklandı

    Polis ekipleri, Kayseri'de yaralı getirildiği hastanede ölen kadının erkek arkadaşını yakaladı.
    • DHA
    • 06.07.2020 - 16:41
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    Kız arkadaşını hastanede bırakıp kaçan kişi tutuklandı #1

    Kayseri'de 40 yaşındaki Deniz Dal, önceki gün tabanca ile ateş edilerek göğsünden vuruldu.

    Dal, gece saatlerinde 38 KM 226 plakalı otomobille, Kayseri Şehir Hastanesi'ne getirildi. Sürücü, Deniz Dal'ı acil serviste sağlık görevlilere teslim ettikten sonra, aracı da hastane önünde bırakarak kaçtı.

    HASTANEDE BIRAKIP KAÇTI

    Hastanede tedavi altına alına Dal, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

    Olayın ardından soruşturma başlatan polis, Deniz Dal'ı hastanede bırakıp kaçan sürücünün S.Ö. olduğunu belirledi.

    Kız arkadaşını hastanede bırakıp kaçan kişi tutuklandı #2

    TUTUKLANDI

    S.Ö., bir gün sonra Deniz Dal'ın durumunu öğrenmek için tekrar hastaneye döndüğünde, hastanede görevli polis tarafından fark edilerek gözaltına alındı.

    S.Ö., Deniz Dal'ın tabanca ile intihar ettiğini ileri sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö., tutuklanarak cezaevine konuldu.

    Kız arkadaşını hastanede bırakıp kaçan kişi tutuklandı #3

    Kız arkadaşını hastanede bırakıp kaçan kişi tutuklandı #4

    Kız arkadaşını hastanede bırakıp kaçan kişi tutuklandı #5

    Kız arkadaşını hastanede bırakıp kaçan kişi tutuklandı #6

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