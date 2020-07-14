- En Son Haber
- 3. Sayfa Haberleri
- Kız arkadaşını öldüren Moğol zanlı adliyeye sevk edildi
Kız arkadaşını öldüren Moğol zanlı adliyeye sevk edildi
Sevgilisini bıçakla öldüren Moğolistan uyrukla şahıs, emniyetin takibi sonucunda yakalandı.
- AA
- 14.07.2020 - 14:33
İstanbul Kağıthane'de, Moğol çift kavgaya tutuştu.
Hürriyet Mahallesi'ndeki Manolya Sokak'ta yaşayan 40 yaşındaki Moğolistan uyruklu Enkhmunkh Erdene B. ile 52 yaşındaki Moğolistan uyruklu erkek arkadaşı T.G.'nin tartışması kötü sonlandı.
ÖLDÜRÜP KAÇTI
Kıskançlık nedeniyle başladığı öğrenilen tartışmanın ardından T.G., Enkhmunkh Erdene B.'yi bıçaklayarak öldürdü.
YAKALANDI
Daha sonra olay yerinden kaçan şüpheli, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.