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    Kız arkadaşını öldüren Moğol zanlı adliyeye sevk edildi

    Sevgilisini bıçakla öldüren Moğolistan uyrukla şahıs, emniyetin takibi sonucunda yakalandı.
    • AA
    • 14.07.2020 - 14:33
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    Kız arkadaşını öldüren Moğol zanlı adliyeye sevk edildi

    İstanbul Kağıthane'de, Moğol çift kavgaya tutuştu.

    Hürriyet Mahallesi'ndeki Manolya Sokak'ta yaşayan 40 yaşındaki Moğolistan uyruklu  Enkhmunkh Erdene B. ile 52 yaşındaki Moğolistan uyruklu erkek arkadaşı T.G.'nin tartışması kötü sonlandı.

    ÖLDÜRÜP KAÇTI

    Kıskançlık nedeniyle başladığı öğrenilen tartışmanın ardından T.G., Enkhmunkh Erdene B.'yi bıçaklayarak öldürdü.

    YAKALANDI

    Daha sonra olay yerinden kaçan şüpheli, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Kız arkadaşını öldüren Moğol zanlı adliyeye sevk edildi #1

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