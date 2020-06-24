Kız kardeşini öldüren ağabeye ağırlaştırılmış müebbet

Bursa'da kız kardeşini tabancayla öldüren ağabey, "Ben vicdan azabıyla her gün kavrulmaktayım" dedi.

56 yaşındaki Halil Küçükkurt, 55 yaşındaki kız kardeşi Günay Torun'u Bursa Gemlik'te yaşadığı evin önünde tabancayla vurarak öldürdü.

2018 yılının Kasım ayında Balıkpazarı bölgesinde meydana gelen olayın davası, bugün sonuçlandı.

6 EL ATEŞ AÇTI

İşe gitmek için otomobiline binen Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu üyesi olan kadın kuaförü Günay Torun, o sırada oradan geçen başka bir otomobilden kendisine 6 el ateş edilmesi üzerine olay yerinde hayatını kaybetti.

AĞABEYİ KATİLİ OLDU

Şüphelinin, Torun'un ağabeyi Küçükkurt olduğunu saptayan polis, ağabeyi saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldıktan sonra tutukladı.

Tutuklu yargılanan sanık, Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne cezaevinden SEGBİS ile bağlandı.

PLANLAYARAK ÖLDÜRDÜ İDDİASINI YALANLADI

Sanığın avukatı, müvekkilinin olay günü Gemlik'e annesini görmeye gittiğini, kardeşini planlayarak öldürmediğini ve olayın anlık geliştiğini dile getirdi.

"VİCDAN AZABIYLA HER GÜN KAVRULMAKTAYIM"

Son sözü sorulan sanık, o gün tesadüfen kardeşi ile karşılaştığını dile getirerek, “Kardeşim, annemi göstermeyeceğini söyledi. Kaba sözler sarf etti. Kardeşimi tasarlayarak veya planlayarak öldürmedim. İstemeden de olsa bir suç işledim. Ben vicdan azabıyla her gün kavrulmaktayım." dedi.

Mahkeme heyeti, Halil Küçükkurt'u, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.













