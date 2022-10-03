Antalya'da yaban domuzunu elleriyle besledi

Dağdan inen yaban domuzları ayağına kadar geldi, hayvanları elleriyle besleyen baba, kızına daha yakından çekmesini söyledi. Kızı ise domuzların fotoğrafını çekmeye korktu.

Vahşi yaşamın bir parçası olan ve önceden tahmin edilemeyen hareketleri sebebiyle son derece tehlikeli hayvanlardan olan yaban domuzları, dağlarda yiyecek bulamadıklarında yerleşim yerlerine iniyor.

Şehre inen yaban domuzları bu kez kendini Antalya’nın Kaş ilçesinde gösterdi.

Yaban domuzlarını elleriyle besledi

Kaş'ta yerleşim yerlerine inen 10’a yakın yaban domuzu sürüsünü, Mehmet Özdere isimli bir esnaf elleriyle besledi.

Elindeki ekmeği parçalayıp domuzlara atan esnaf hiç korkmadı, domuzlar ayaklarının dibine kadar yaklaştı.

Kızı çekmeye korktu, babası eliyle besledi

Dağdan inen yaban domuzları esnafın ayağının dibine kadar yanaştı ve domuzları ekmekle besleyen esnafı cep telefonuyla kaydeden kızı, o anları çekerken dahi büyük korku yaşadı.





Babası kızına 'daha yakından çek' dedi



Yaşanan bu durumu ise Özdere'nin kızı, şok içerisinde cep telefonuyla kaydetti. İHA'nın haberine göre, korktuğu için domuzlara yaklaşamayan genç kıza babası daha yakından çekmesini söyledi, kızı ise kameradan yakınlaştırarak çektiğini dile getirdi.

Genç kız, kendisine yaklaşan bir yaban domuzunu görünce ise "Anne" diye bağırarak korkusunu belli etti.



