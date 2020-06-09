Kızı vermediler diye ateş açtı: 2 yaralı, 10 gözaltı

Elazığ’da yabancı uyruklu bir şahıs, daha önce istediği kızı vermeyen ailenin evine arkadaşları ile gelerek ateş açtı, olayla ilgisi olmayan 2 kişi yaralandı, 10'dan fazla kişi ise gözaltına alındı.

İddiaya göre, yabancı uyruklu bir kişi, il dışından arkadaşları ile evlenmek için istediği A.U. ve ailesinin olduğu Elazığ'ın Rızaiye Mahallesi Akkuş Sokak'taki evin önüne geldi.

Şüpheli arkadaşlarıyla birlikte pompalı tüfeklerle eve ateş açtı.

KIZIN AİLESİ DE KARŞILIK VERDİ

Bu sırada kızın ailesi de tüfekle karşılık verdi. Seken saçmalar nedeniyle olayla ilgisi olmayan 2 kişi yaralandı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bölgeye gönderilen çok sayıda polis ekibi hem olay yerinde hem de çevrede araştırma yaptı. Bir araçla kaçan şüphelilerin yakalanması polis çalışma yaptı.

10'DAN FAZLA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polisin çalışmasında asıl şüpheli ile birlikte olaya karışan 10'dan fazla kişi gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.