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    Kızılcahamam'daki çarşı yangınında, 20 iş yeri kül oldu

    Bir iş yerinde çıkan yangının yayılmasıyla söndürme işlemi 2 saat sürerken, çevredeki 20 iş yeri daha kullanılamaz hale geldi.
    • DHA
    • 08.04.2021 - 11:09
    • Güncelleme : 08.04.2021 - 12:06
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    Kızılcahamam'daki çarşı yangınında, 20 iş yeri kül oldu

    Ankara'nın Kızılcahamam merkezindeki Kasaplar Çarşısı'nda, bazlama satışı yapan Kemal Güzel'in iş yerinde, saat 05.00 sıralarında yangın çıktı.

    Diğer iş yerlerine de sıçrayan alevleri görenlerin ihbarıyla çarşıya, itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü.

    20 İŞ YERİ KÜL OLDU

    Yangında 20 iş yeri, kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

    Kızılcahamam daki çarşı yangınında, 20 iş yeri kül oldu #1

    Kızılcahamam daki çarşı yangınında, 20 iş yeri kül oldu #2

    Kızılcahamam daki çarşı yangınında, 20 iş yeri kül oldu #3

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