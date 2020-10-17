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    Kızılırmak Nehri'nde balık tutmak isterken suya düşüp, hayatını kaybetti

    25 yaşındaki gencin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
    • İHA
    • 17.10.2020 - 17:56
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    Kızılırmak Nehri'nde balık tutmak isterken suya düşüp, hayatını kaybetti

    Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinden geçen Kızılırmak Nehri'nde balık tutmak isteyen Ramazan Demir (25), dengesini kaybederek suya düştü.

    Kırıkkale Belediyesi Sualtı Arama ve Kurtarma ekiplerince, Ramazan Demir düştüğü sudan çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

    Talihsiz genç, yolda hayatını kaybetti. Olaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.

    Kızılırmak Nehri nde balık tutmak isterken suya düşüp, hayatını kaybetti #1

    Kızılırmak Nehri nde balık tutmak isterken suya düşüp, hayatını kaybetti #2

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