- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kızılırmak Nehri'nde balık tutmak isterken suya düşüp, hayatını kaybetti
Kızılırmak Nehri'nde balık tutmak isterken suya düşüp, hayatını kaybetti
25 yaşındaki gencin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
- İHA
- 17.10.2020 - 17:56
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinden geçen Kızılırmak Nehri'nde balık tutmak isteyen Ramazan Demir (25), dengesini kaybederek suya düştü.
Kırıkkale Belediyesi Sualtı Arama ve Kurtarma ekiplerince, Ramazan Demir düştüğü sudan çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
YOLDA HAYATINI KAYBETTİ
Talihsiz genç, yolda hayatını kaybetti. Olaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.