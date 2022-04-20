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    Kızılırmak Nehri'ne uçan araçtaki karı-koca öldü

    Kayseri-Ankara kara yolunda, hafif ticari aracın Kızılırmak Nehri'ne uçtuğu kazada sürücü Tahir Yılmaz (68) ile eşi Buket Yılmaz (67) hayatını kaybetti.
    • 20.04.2022 - 19:09
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 19:20
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    Kızılırmak Nehri'ne uçan araçtaki karı-koca öldü

    Kaza, saat 17.00 sıralarında Kayseri-Ankara karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi.

    Tahir Yılmaz yönetimindeki 38 UP 224 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Kızılırmak Nehri'ne uçtu.

    Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

    Ekipler, karı-kocanın cansız bedenine ulaştı

    Kaza yerine gelen ekipler, sürücü Yılmaz ile otomobildeki eşi Buket Yılmaz'ın cansız bedenine ulaştı.

    DHA'nın aktardığına göre yapılan çalışmaların ardından çiftin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Kazayla ilgili başlatılan soruşturmayı jandarma ekipleri sürdürüyor.

    Kızılırmak Nehri'ne uçan araçtaki karı-koca öldü VİDEO

    Kızılırmak Nehri ne uçan araçtaki karı-koca öldü #1

    Kızılırmak Nehri ne uçan araçtaki karı-koca öldü #2

    Kızılırmak Nehri ne uçan araçtaki karı-koca öldü #3

    Kızılırmak Nehri ne uçan araçtaki karı-koca öldü #4


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