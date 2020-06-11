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    Kızılırmak'a giren 3'ü çocuk, 4 kişi kayboldu

    Sivas'ta serinlemek için Kızılırmak'a giren 3'ü çocuk, 4 kişi kayboldu. Ailelerin endişeli bekleyişi sürüyor.
    • DHA
    • 11.06.2020 - 16:45
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    Kızılırmak'a giren 3'ü çocuk, 4 kişi kayboldu

    Sivas bağlı Kızılkavraz köyünden 12-14 yaş grubundaki 3 çocuk ile 1 yetişkin öğle saatlerinde serinlemek amacı ile köy yakınlarından geçen Kızılırmak Nehri'ne gitti.

    Burada suya girdikleri sanılan çocuklar ve yetişkin bir daha çıkamadı.

    KIYAFETLERİ IRMAK KENARINDA BULUNDU

    İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Suya girenlerin kıyafetleri ırmak kenarında bulundu.

    AİLELERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

    Nehirde arama çalışması başlatılırken, olayı haber alıp gelen ailelerin endişeli bekleyişi sürüyor.

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