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    KKTC’de, oğlunu uykusunda öldüren kadına müebbet

    7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren 36 yaşındaki Bilge Lord Kunduracı, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
    • DHA
    • 26.06.2020 - 15:49
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    KKTC’de, oğlunu uykusunda öldüren kadına müebbet #1

    KKTC'de 2018 Mayıs’ta gerçekleşen cinayet, büyük infial yaratmıştı.

    Başkent Lefkoşa'ya bağlı Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerindeki bir apartmanda, eşinden ayrılma aşamasında olan Bilge Lord Kunduracı, 7 yaşındaki oğlu Ercan Kaya'yı uyurken defalarca bıçaklayarak öldürdü.

    Kunduracı ise yaşanan olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    CANİ ANNEYE MÜEBBET

    36 yaşındaki Kunduracı için karar duruşması bugün gerçekleştirildi.

    Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2 yıldır yargılanan cani anne, ömür boyu hapse mahkum edildi.

    KKTC’de, oğlunu uykusunda öldüren kadına müebbet #2

    ANNESİNE 'ÖLDÜRME BENİ' DİYE YALVARDI

    Annesine direnen Ercan, bıçağı tutmaya çalışmış, bu sırada ellerinin içinde ve parmaklarında kesikler oluşmuştu. Ercan'ın ayrıca annesine iki gün boyunca kendisini öldürmemesi için yalvardığı ortaya çıkmıştı.

    KKTC’de, oğlunu uykusunda öldüren kadına müebbet #3

    İTİRAF MESAJI ATTI

    Oğlunu öldüren Kunduracı, daha sonra bıçakla boğazını ve bileklerini keserek intihara kalkıştı. Olay, bir gün sonra Kunduracı'nın, eşinin bir arkadaşına gönderdiği mesajla ortaya çıkmıştı.

    ‘Çocuğumu öldürdüm, ben de ölmek üzereyim' mesajını alan bu kişi, durumu polise bildirmişti.

    KKTC’de, oğlunu uykusunda öldüren kadına müebbet #4

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