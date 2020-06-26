KKTC’de, oğlunu uykusunda öldüren kadına müebbet

7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren 36 yaşındaki Bilge Lord Kunduracı, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

KKTC'de 2018 Mayıs’ta gerçekleşen cinayet, büyük infial yaratmıştı.

Başkent Lefkoşa'ya bağlı Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerindeki bir apartmanda, eşinden ayrılma aşamasında olan Bilge Lord Kunduracı, 7 yaşındaki oğlu Ercan Kaya'yı uyurken defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Kunduracı ise yaşanan olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CANİ ANNEYE MÜEBBET

36 yaşındaki Kunduracı için karar duruşması bugün gerçekleştirildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2 yıldır yargılanan cani anne, ömür boyu hapse mahkum edildi.

ANNESİNE 'ÖLDÜRME BENİ' DİYE YALVARDI

Annesine direnen Ercan, bıçağı tutmaya çalışmış, bu sırada ellerinin içinde ve parmaklarında kesikler oluşmuştu. Ercan'ın ayrıca annesine iki gün boyunca kendisini öldürmemesi için yalvardığı ortaya çıkmıştı.

İTİRAF MESAJI ATTI

Oğlunu öldüren Kunduracı, daha sonra bıçakla boğazını ve bileklerini keserek intihara kalkıştı. Olay, bir gün sonra Kunduracı'nın, eşinin bir arkadaşına gönderdiği mesajla ortaya çıkmıştı.

‘Çocuğumu öldürdüm, ben de ölmek üzereyim' mesajını alan bu kişi, durumu polise bildirmişti.