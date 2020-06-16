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    KKTC'de Shakespeare'in büstü çalındı

    Gazimağusa Belediyesi tarafından yaptırılan büstün, 150 bin TL değerinde olduğu açıklandı.
    • DHA
    • 16.06.2020 - 17:08
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    KKTC'de Shakespeare'in büstü çalındı

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Gazimağusa Belediyesi tarafından Othello Parkı’na yapılan İngiliz yazar William Shakespeare'ın büstü çalındı.

    Othello Kalesi’ne adını veren ünlü yazar Shakespeare’in büstü, 4 yıl önce törenle açılmıştı.

    150 BİN TL DEĞERİNDE

    Yaklaşık 150 bin TL değeri olan büst, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce dün akşam çalındı. Gazimağusa Belediyesi yetkilileri, olayla ilgili polise bilgi verdiklerini, bölgedeki güvenlik kameralarının da incelemeye alındığını açıkladı.

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