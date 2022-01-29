KKTC'de bulunan Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi'nde çekilen görüntüler infiale yol açtı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yetkililere, yaşanan sıkıntıların hızlı bir şekilde ortadan kaldırılması talimatı verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) İskele ilçesine bağlı Sınırüstü köyünde bulunan Halk Vakfı Yaşlı Bakımevini ziyaret eden aktivist ve oyuncu Mehmet Kumser burada yaşanan olumsuzlukları kayıt altına aldı.

Kumser çekim yaptığı esnada bazı yaşlılarla da konuşarak selam verirken durum hakkında da bilgi verdi.

YAŞLILARI YATAĞA BAĞLADILAR

Kaydedilen görüntülerde kötü şartlar altında yaşayan yardıma muhtaç vatandaşların kimilerinin yatağa bağlı olması dikkatlerden kaçmadı.

Bakımevini insanlığın bittiği yer olarak nitelendiren Kumser, “Kelimelerin tükendiği bir yerde yaşıyorlar. Duvarlarda küfler var. Bazı insanları yataklara bağlamışlar” dedi.

KKTC’deki bakımevinde çekilen görüntülere tepki yağdı VİDEO







GÖRÜNTÜLERDEN SONRA TEPKİ YAĞDI

Yaklaşık 29 yıldır Vakıflar İdaresi bünyesinde yarı özerk bir yapı ile yaşlılara hizmet veren bakımevindeki yardıma muhtaç 40 yaşlının, son yıllarda yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle zor durumda olduğu öğrenildi.

Yayınlanan görüntülere tepki yağdı.





ERSİN TATAR HAREKETE GEÇTİ

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bakımevindeki görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından sorunun çözülmesi için harekete geçti.

Başbakan Faiz Sucuoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Tatar, yaşanan sıkıntıların hızlı bir şekilde sonuca ulaştırılması için gerekli girişimlerde bulunulması talimatı verdi.

Tatar ayrıca, Sucuoğlu’nun bugün bakımevini ziyaret ederek incelemelerde bulunmasının ardından, konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.



