Petrol
101.39
2.95%
Euro
15.94
-0.16%
Dolar
14.67
0.07%
Altın
922.98
0.20%
Borsa
2449
0.01%
Bitcoin
593.319
-5.53%
BTXN Coin
31.71
0.60%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 8 C
    Kobani soruşturmasında 2. dalga: 91 gözaltı kararı

    Kobani soruşturmasında 2. dalga: 91 gözaltı kararı

    Kobani finansörü oldukları tespit edilen, aralarında HDP'li eski belediye başkanlarının da bulunduğu 91 şüpheliden 46'sı gözaltına alındı.
    • 12.04.2022 - 08:42
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 09:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    6-8 Ekim 2014'te Kobani bahanesiyle birçok ilde kolluk güçleri ile sivillerin hedef alındığı eylemlere ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

    Bu kapsamda Ankara merkezli 13 ilde, çok sayıda can kaybı ve yaralanmaların olduğu eylemlere yönelik 2. dalga operasyonları yapılıyor.

    Ankara Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda gizli tanık beyanları ve HTS kayıtlarından yola çıkılarak 91 şüphelinin Kobani olaylarıyla bağlantılı oldukları belirlendi.

    46 şüpheli yakalandı

    İHA'nın haberine göre; operasyon kapsamında şu ana kadar 46 kişi gözaltına alındı.

    Arananlar arasında HDP'li isimler de var

    Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında HDP’li eski Belediye Başkan vekilleri, eski Belediye Başkan Yardımcıları, eski Parti sayman ve yardımcıları ile eski Belediye Meclis üyeleri de bulunuyor.

    Kobani soruşturmasında 2. dalga: 91 gözaltı kararı #1

    Ele geçirilen malzemeler

    Şu ana kadar yapılan aramalarda ise 240 bin dolar, 2 bin 800 euro, 25 bin TL, 1 adet Kalaşnikof, 3 adet Kalaşnikof şarjörü, 54 adet 7.62 fişek, 1 adet hücum yeleği, 1 Glock tabanca (ruhsatlı), 480 tabanca fişeği, 10 adet 7.65 tabanca fişeği, 2 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, 17 kurusıkı fişeği, 4 gram kokain, 4 gram esrar, 27 yasaklı yayın, çok sayıda örgütsel not, çok sayıda dijital materyaller ve cep telefonu ele geçirildi.

    Kobani soruşturmasında 2. dalga: 91 gözaltı kararı #2

    Terör örgütünün mali yapılanmasında yer alıyorlar

    MASAK Başkanlığınca incelenen 10 yıllık mali veriler ışığında, şüphelilerin HTS Baz hareketleri, otel ve yurt dışı giriş çıkış bilgileri ile terör örgütüne müzahir açık kaynak paylaşımları üzerine milyonlarca satır veri ve video/fotoğraf incelendi ve delillendirme çalışmaları yapıldı. Ayrıca şüpheli isimlerinin ölü olarak ele geçirilen örgüt mensuplarından elde edilen dokümanlarda geçtiği belirlendi.

    Olaylar Murat Karayılan'ın talimatıyla finanse edildi

    Şüphelilerin, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ekonomik yapılanmasında yer aldıkları, örgüt adına kara para akladıkları ve PKK Terör Örgütü Mali Alan Yöneticisi Murat Karayılan’ın talimatlarıyla hareket ettikleri belirlendi.

    Kobani soruşturmasında 2. dalga: 91 gözaltı kararı #3

    HDP'li belediyelerin gelirini PKK'ya aktardılar

    Şüphelilerden, silahlı eğitim almış örgüt mensupları ve örgütsel faaliyetleri sonrası yurtdışına çıkan örgüt mensuplarının da bulunduğu tespit edildi. MASAK’ın geçmişe dönük mali veriler incelendiğinde 70 milyon lira örgüt parasının HDP’li belediyeler, ihaleler, şirketler, kripto para, altın ve gümüş kullanılarak aklanarak gayrimenkuller alındığı, kira gelirlerinin ise örgüt mensuplarına aktarıldığı tespit edildi.

    Kobani soruşturmasında 2. dalga: 91 gözaltı kararı #4

    Terörist yakınlarına maddi yardım

    500’e yakın sözde “Değer Ailesi” olarak tabir edilen PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü kırsal alanında faaliyet gösterirken etkisiz hale getirilen terörist yakınları ve cezaevinde bulunan örgüt mensuplarına sistematik biçimde maddi yardım yapıldığı görüldü. Şüphelilerin, Habur sınır kapısından örgüt mensupları ile dosyada adı geçen diğer şüphelilerle birlikte çok sayıda giriş-çıkışlarının olduğu, bu çıkışlarda örgüt kamplarına giderek örgütsel eğitimler ve talimat aldıkları belirlendi.

    Kobani soruşturmasında 2. dalga: 91 gözaltı kararı #5

    6 ayrı suçtan adli işlem

    91 şüpheli hakkında; 6415 Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet Etmek, 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet Etmek, TCK 282 Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçuna İştirak Etmek, Terör Örgütü Yöneticisi Olmak, Terör Örgütü Üyesi Olmak, Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçlarından adli işlem başlatıldı.

    Kobani soruşturmasında 2. dalga: 91 gözaltı kararı #6


    İlginizi Çekebilir

    Tır dorsesindeki 39 kaçak göçmen yakalandı
    3. Sayfa

    Tır dorsesindeki 39 kaçak göçmen yakalandı

    Avcılar'da yol ortasındaki direk, trafiğe engel oluyor
    3. Sayfa

    Avcılar'da yol ortasındaki direk, trafiğe engel oluyor

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın
    Meta Trader

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın

    Görüş Bildir