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    Kocaeli merkezli 3 ilde, internet dolandırıcılarına operasyon

    Düşük fiyatlı konteyner ilanları ile internet üzerinden vatandaşları dolandıran 9 kişi, Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.
    • DHA
    • 25.09.2021 - 17:51
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    Kocaeli merkezli 3 ilde, internet dolandırıcılarına operasyon

    Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yapılan dolandırıcılıklara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

    Verdikleri düşük fiyatlı konteyner ilanları ile vatandaşları dolandıran şahıslar, ekipleri harekete geçirdi.

    KOCAELİ, İSTANBUL VE ESKİŞEHİR’DE OPERASYON

    Kimlikleri belirlenen dolandırıcıların yakalanması için operasyonun düğmesine basıldı.

    Takibe alınan 9 kişi, Kocaeli merkez İstanbul ve Eskişehir’de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

    Kocaeli merkezli 3 ilde, internet dolandırıcılarına operasyon VİDEO

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

    Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kocaeli merkezli 3 ilde, internet dolandırıcılarına operasyon #1

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