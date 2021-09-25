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- Kocaeli merkezli 3 ilde, internet dolandırıcılarına operasyon
Kocaeli merkezli 3 ilde, internet dolandırıcılarına operasyon
Düşük fiyatlı konteyner ilanları ile internet üzerinden vatandaşları dolandıran 9 kişi, Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.
- DHA
- 25.09.2021 - 17:51
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yapılan dolandırıcılıklara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Verdikleri düşük fiyatlı konteyner ilanları ile vatandaşları dolandıran şahıslar, ekipleri harekete geçirdi.
KOCAELİ, İSTANBUL VE ESKİŞEHİR’DE OPERASYON
Kimlikleri belirlenen dolandırıcıların yakalanması için operasyonun düğmesine basıldı.
Takibe alınan 9 kişi, Kocaeli merkez İstanbul ve Eskişehir’de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Kocaeli merkezli 3 ilde, internet dolandırıcılarına operasyon VİDEO
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.