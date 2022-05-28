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    Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu:19 gözaltı

    5 ilde yapılan FETÖ operasyonu kapsamında 19 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda külçe altından sahte kimlik ve pasaporta kadar birçok materyal ele geçirildi.
    • 28.05.2022 - 16:27
    • Güncelleme : 28.05.2022 - 16:58
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    Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu:19 gözaltı

    Kocaeli’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütünün güncel yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

    21 Mayıs’ta, Kocaeli merkez olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa ve Balıkesir illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlar ile 6’sı Kocaeli’nden olmak üzere 19 şüpheli gözaltına alındı.

    İHA’nın haberine göre; şüphelilerin tamamı suçüstü yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında aramalar yapıldı.

    A serisi Amerikan dolarları, sahte pasaport ve kimlikler, kasetler…

    29 bin 126 Amerikan loları, 3 bin 800 euro, 250 gram külçe altın, 12 kilogram külçe gümüş, 2 adet silahlı helikopter mühimmatı, F serisi 2 Amerikan doları, A serisi 1 Amerikan doları, B serisi 1 Amerikan doları, L serisi 1 Amerikan doları, sahte olduğu değerlendirilen 2 adet pasaport, başka şahıslara ait kimlik fotokopileri ve fotoğraflar ve terör örgütü liderine ait kitap ile kasetlerle birlikte şüphelilere ait çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi.

    Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu:19 gözaltı #1

    3 şüpheli tutuklandı

    Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan şüpheliler, dün Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Adli mercilerce 16 şüpheli adli kontrol tedbiri ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakılırken, 3 şahıs ise tutuklandı.

    Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu VİDEO

    Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu:19 gözaltı #2

    Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu:19 gözaltı #3


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