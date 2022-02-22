Kocaeli sahilinde bulunan kadın kıyafetleri, ekipleri harekete geçirdi

Karamürsel ilçesinde sahil yakınlarında kadın kıyafetlerinin bulunması sonucu, deniz polisleri aramaya koyuldu. Arama sonucu yanıtsız kalırken emniyete kayıp ihbarının gelmediği bildirildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi, Kayacık Mahallesi'nde bulunan sahil civarındaki kamelyada kadın kıyafetleri bulundu.

Bunun üzerine şüpheye düşen vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

DENİZDE ARAMA BAŞLADI

Harekete geçen deniz polisleri, sahilde ve denizde arama yapmaya başladı.

Yapılan aramadan sonuç alınamazken kamelyada bulunan etek, başörtüsü mont ve tokaya ekipler el koydu.

Bir diğer yandan ise İlçe Emniyet Müdürlüğü kayıp ihbarının alınmadığını bildirdi.