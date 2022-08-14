Kocaeli sahilindeki kavga kamerada

Cebeci Sahili'nde bazı şahıslar arasında kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavga, çevredeki vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Cebeci Sahili'nde bazı şahıslar arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Kısa sürede alevlenen ve büyüyen tartışma, yerini kavgaya bıraktı.

Kavgda tekme ve yumruklar havada uçuşurken taraflar, sahili adeta karıştırdı.

O anlar kaydedildi

İHA'nın haberine göre; şahısların neden kavga ettiği bilinmezken, o anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, şahısların kavga ettiği, sahilde bulunan diğer vatandaşların da korku dolu gözlerle onları izledikleri görüldü.

Kocaeli’de sahilde kavga VİDEO