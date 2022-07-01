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    Kocaeli Valiliği: 272 göçmen sınır dışı edildi

    Kocaeli Valiliği, farklı tarihlerde ve farklı yerlerden ülkemize kaçak giren düzensiz 272 göçmen sınır dışı edildiğini açıkladı.
    • 01.07.2022 - 18:15
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    Kocaeli Valiliği: 272 göçmen sınır dışı edildi

    Kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar, aralıksız devam ediyor…

    Farklı tarihlerde farklı yerlerde yakalanıp göç idaresi müdürlüklerine bağlı geri gönderme merkezlerinde geçici süreyle kalan kaçak göçmenler, ülkelerine geri gönderiliyor.

    Kocaeli Valiliği kaçak göçle mücadele konusunda bilgilendirmede bulundu.

    272 düzensiz göçmen gönderildi

    Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bölge illerimiz ve Kocaeli’de güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen ve Geri Gönderme Merkezinde idari gözetim altında bulunan 272 düzensiz göçmen 1 Temmuz 2022 tarihinde, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğünce sınır dışı edilerek, Cengiz Topel Havalimanı’ndan ülkelerine gönderilmiştir." denildi.

    Kocaeli Valiliği: 272 göçmen sınır dışı edildi #1

    Kocaeli Valiliği: 272 göçmen sınır dışı edildi #2

    Kocaeli Valiliği: 272 göçmen sınır dışı edildi #3


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