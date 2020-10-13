Dolar
7.9211
0.4094%
Euro
9.3043
-0.3085%
Altın
1891.51
-1.6319%
Borsa
1174.7
-0.3097%
G. Altın
481.751
-1.1989%
Bitcoin
90860.37
-0.1532%
EXEN Coin
12.18
-4.39%
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    Kocaeli ve İstanbul'da kuyumcu soyan iki şahıs yakalandı

    Kuyumcudan yaklaşık 100 bin lira değerinde bileklik çalan 1'i kadın 2 şahıs, polisin operasyonu sonucu yakalanarak adliyeye sevk edildi.
    • DHA
    • 13.10.2020 - 17:09
    • Güncelleme : 13.10.2020 - 17:09
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli ve İstanbul'da kuyumcu soyan iki şahıs yakalandı

    Kocaeli'ye bağlı İzmit ve Gebze'deki 4 kuyumcunun, aynı gün içerisinde bileklik çalındığı yönünde ihbarda bulunulması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

    Kuyumculardaki güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucu A.Y. ve H.İ.’yi İzmit’te Yürüyüş Yolu üzerinde yakalayarak gözaltına aldı.

    ÜST ARAMASINDA ÇALDIKLARI ELE GEÇİRİLDİ

    Şüphelilerin üst aramalarında kuyumculardan çaldıkları bilekliklerin bazıları ele geçirilirken, İzmit ve Gebze'de bulunan 4 kuyumcudan 50 bin lira değerinde bileklik çaldıkları belirlendi.

    Aynı kişilerin İstanbul'un Esenyurt ve Büyükçekmece ilçelerinde de benzer yöntemlerle 2 kuyumcudan 50 bin lira değerinde bileklik çaldıkları tespit edildi.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

    SABIKA KAYDI ORTAYA ÇIKTI

    Şüphelilerden A.Y.'nin hırsızlık ve benzer suçlardan 25, H.İ.'nin ise 6 sabıka kaydı olduğu belirtildi.

    Kocaeli ve İstanbul da kuyumcu soyan iki şahıs yakalandı #1

    Kocaeli ve İstanbul da kuyumcu soyan iki şahıs yakalandı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir