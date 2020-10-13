Kocaeli ve İstanbul'da kuyumcu soyan iki şahıs yakalandı

Kocaeli ve İstanbul'da kuyumcu soyan iki şahıs yakalandı

Kuyumcudan yaklaşık 100 bin lira değerinde bileklik çalan 1'i kadın 2 şahıs, polisin operasyonu sonucu yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'ye bağlı İzmit ve Gebze'deki 4 kuyumcunun, aynı gün içerisinde bileklik çalındığı yönünde ihbarda bulunulması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Kuyumculardaki güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucu A.Y. ve H.İ.’yi İzmit’te Yürüyüş Yolu üzerinde yakalayarak gözaltına aldı.

ÜST ARAMASINDA ÇALDIKLARI ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin üst aramalarında kuyumculardan çaldıkları bilekliklerin bazıları ele geçirilirken, İzmit ve Gebze'de bulunan 4 kuyumcudan 50 bin lira değerinde bileklik çaldıkları belirlendi.

Aynı kişilerin İstanbul'un Esenyurt ve Büyükçekmece ilçelerinde de benzer yöntemlerle 2 kuyumcudan 50 bin lira değerinde bileklik çaldıkları tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

SABIKA KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerden A.Y.'nin hırsızlık ve benzer suçlardan 25, H.İ.'nin ise 6 sabıka kaydı olduğu belirtildi.





