Kocaeli'de ölümlü kaza anının görüntüleri

Kartepe'de elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralı olarak kurtuldu. Korkunç kazanın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Sarımeşe Mahallesi'nde akşam saatlerinde kaza meydana geldi.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıkarak, beton elektrik direğine çarptı.

Mehmet Yılmaz (20) idaresindeki otomobil kullanılamaz hale gelirken, Mehmet Yılmaz ve Yunus Emre B. (20) araç içerisinde sıkıştı.

KAZA SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sürücü Mehmet Yılmaz hayatını kaybederken, Yunus Emre B. ise hastaneye kaldırıldı

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaralı Yunus Emre B., sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, özel bir hastaneye kaldırıldı. Mehmet Y. isimli gencin ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölen vatandaşın cenazesi itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Kocaeli'de 1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı VİDEO



KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde, otomobilin caddede seyir halindeyken, bir anda yan dönerek sürüklendiği görülüyor.

Yoldan çıkan otomobil beton direğe çarpıyor.