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    Kocaeli'de 10 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi

    Kocaeli’de polis ekiplerince yapılan operasyonda 10 kilogram sentetik uyuşturucu, yüzlerce adet fişek, silah ve uçaksavar mermisi ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
    • 20.04.2022 - 19:29
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 19:47
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    Kocaeli'de 10 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi

    Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalar çerçevesinde A.H. ve A.Ö. isimli şahısların evlerinde uyuşturucu olduğu ihbarını aldı.

    Çok sayıda silah da ele geçirildi

    Hemen harekete geçen ekipler, A.H. ve A.Ö.’nün evlerine operasyon düzenledi. Şahısların ikametinde yapılan aramada; 10 kilo 553 gram sentetik kannabinoid, 40.17 gram esrar, 5 adet av tüfeği, 4 adet ruhsatsız tabanca, 349 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 17 adet şarjör, 1 adet bıçak, 1 adet hassas terazi, 1 adet uçaksavar mermisi ele geçirildi.

    Gözaltına alındılar

    Evde bulunan malzemelere el konulurken A.H. ve A.Ö. ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

    Kocaeli'de 10 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi VİDEO

    Kocaeli de 10 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi #1


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