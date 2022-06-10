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    Kocaeli’de 100 kiloluk mazgalı çaldı

    Oto yıkamacının önünde bulunan su kanalının 100 kilo ağırlığındaki mazgalı çalındı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • 10.06.2022 - 13:29
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    Kocaeli’de 100 kiloluk mazgalı çaldı

    Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi Albay Burak Caddesi üzerinde bulunan oto yıkamacıya gelen çalışanlar, iş yerinin önündeki mazgalın yerinde olmadığını gördü.

    Kamera kayıtlarını izleyen iş yeri sahibi Ali Ayhan, su kanalının üzerindeki 100 kiloluk mazgalın hırsız tarafından çalındığını gördü.

    Kameraya yansıdı

    Görüntülerde oto yıkamacının önüne gelen hırsızın önce çevresini kolaçan ettiği, ardından mazgalı yerinden söküp yoluna devam ettiği görüldü.

    İHA’nın haberine göre polis ekipleri, hırsızlıkla ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli’de 100 kiloluk mazgalı çaldı #1

    Kocaeli’de 100 kiloluk mazgalı çaldı #2


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