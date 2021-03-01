Fatih Terim'i dolandırmaya çalışan sahte valiler yakalandı

Kocaeli'de, bağış adı altında 11 iş adamını dolandıran 2 kişinin Fatih Terim'i de dolandırmaya çalıştıkları ortaya çıktı.

Kocaeli’de bulunan iş adamlarının, dolandırılmaya çalışıldıkları yönünde şikayetlerde bulunulması üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Olayla ilgili inceleme başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrasında, ülke genelindeki iş adamlarını telefonla arayıp, kendilerini vali ya da özel kalem müdürü olarak tanıtarak tekerlekli sandalye, lösemili çocukların tedavisi ve entübe cihazı bağışı bahanesiyle para isteyen şahısların kimliklerini tespit etti.

Ekipler tarafından Tekirdağ ve İstanbul’da düzenlenen operasyonla 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

41 BİN 600 TL ALDILAR

İş adamlarını dolandırmaya çalıştıkları belirlenen Ş.U. ve K.Y. isimli iki şahsın ise, 2020 yılının sonundan itibaren telefonla aradıkları Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Kahramanmaraş, ve Tekirdağ’daki 11 iş adamından, bağış adı altında 41 bin 600 TL aldıkları belirlendi.

Şahısların dolandırdığı iş adamlarından aldıkları paraları ise banka hesaplarına gönderttikleri tespit edildi. Şahısların hesaplarına geçirdikleri paralara savcılık talimatı ile bloke koyuldu.

FATİH TERİM ŞİKAYETÇİ OLDU

Şahısların dolandırmaya çalıştığı 5 kişi ise durumu fark ederek dolandırılmaktan son anda kurtuldu. Dolandırılmaya çalışanlar arasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in de olduğu ortaya çıktı.

Şahısların telefonla aradıkları Terim’den bağış adı altında para istedikleri ve dolandırıcıların ağına düşmeyen Terim’in polise giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

Tespit edilemeyen mağdurların da olduğu tahmin edilen olayla ilgili gözaltına alınan Ş.U. ve K.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.





