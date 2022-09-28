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    Kocaeli'de çaldıkları telefonu ucuza satmaya çalışan şahıslar yakayı ele verdi

    Çayırova'da bir cep telefonu mağazasından 2 milyon 450 bin lira değerindeki 119 adet cep telefonunu çalan hırsızlar, piyasa fiyatından ucuza satmaya çalışınca yakalandı.
    • 28.09.2022 - 16:08
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 18:07
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    Kocaeli'de çaldıkları telefonu ucuza satmaya çalışan şahıslar yakayı ele verdi

    Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde geçen pazar günü gece cep telefonu mağazasının camını kıran şahıslar yaklaşık 2 milyon 450 bin lira değerindeki 119 adet cep telefonunu çalarak ortalıktan kayboldu.

    Sabah durumu fark eden iş yeri çalışanları durumu polise bildirdi.

    İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

    4 şüpheli kameradan tespit edildi

    İş yerinin kamera görüntülerinden şüphelilerin M.F.Y. ,R.K.,  M.T.  ve F.A. olduğu belirlendi.

    Ucuza satmaya çalışırken kıskıvrak yakalandılar

    4 şüpheli, çaldıkları telefonları piyasada daha ucuz fiyata satmak isterken düzenlenen operasyonla yakalandı.

    Farklı şehirlerde satmayı planladılar

    Çalınan ve düşük fiyata satılan 19 telefon İstanbul'da, satılmak için bekletilen 100'ü telefon ise Kocaeli'de ele geçirildi.

    Şüpheliler tutuklandı

    DHA'nın haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, burada tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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