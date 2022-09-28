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Kocaeli'de çaldıkları telefonu ucuza satmaya çalışan şahıslar yakayı ele verdi

Kocaeli'de çaldıkları telefonu ucuza satmaya çalışan şahıslar yakayı ele verdi

Çayırova'da bir cep telefonu mağazasından 2 milyon 450 bin lira değerindeki 119 adet cep telefonunu çalan hırsızlar, piyasa fiyatından ucuza satmaya çalışınca yakalandı.