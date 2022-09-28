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- Kocaeli'de çaldıkları telefonu ucuza satmaya çalışan şahıslar yakayı ele verdi
Kocaeli'de çaldıkları telefonu ucuza satmaya çalışan şahıslar yakayı ele verdi
- 28.09.2022 - 16:08
- Güncelleme : 28.09.2022 - 18:07
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde geçen pazar günü gece cep telefonu mağazasının camını kıran şahıslar yaklaşık 2 milyon 450 bin lira değerindeki 119 adet cep telefonunu çalarak ortalıktan kayboldu.
Sabah durumu fark eden iş yeri çalışanları durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
4 şüpheli kameradan tespit edildi
İş yerinin kamera görüntülerinden şüphelilerin M.F.Y. ,R.K., M.T. ve F.A. olduğu belirlendi.
Ucuza satmaya çalışırken kıskıvrak yakalandılar
4 şüpheli, çaldıkları telefonları piyasada daha ucuz fiyata satmak isterken düzenlenen operasyonla yakalandı.
Farklı şehirlerde satmayı planladılar
Çalınan ve düşük fiyata satılan 19 telefon İstanbul'da, satılmak için bekletilen 100'ü telefon ise Kocaeli'de ele geçirildi.
Şüpheliler tutuklandı
DHA'nın haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, burada tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.