Kocaeli’de, 13 yaşındaki çocuk yorgun mermi ile vuruldu

Kocaeli’de, 13 yaşındaki çocuk yorgun mermi ile vuruldu

Yorgun mermi ile vurulan 13 yaşındaki çocuk, girdiği markette yere yığıldı. Olayla ilgili, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan Abdi İpekçi Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi’nde, nereden atıldığı belli olmayan mermi, 13 yaşındaki yabancı uyruklu Zekeriya Musmani’nin sırtına isabet etti.

Durumu fark etmeyen Musmani, yürümeye devam ederek bir markete girdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Markette yere yığılan Musmani’yi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÜÇÜNCÜ AMELİYAT İÇİN KOCAELİ’YE SEVK EDİLDİ

Musmani, Darıca Farabi Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından, ameliyatı için İzmit Alikahya Kadın ve Çocuk Hastanesi’ne sevk edildi.

1 ay içerisinde burada iki tane ameliyat geçirmesinin ardından üçüncü ameliyatı için Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Kocaeli’de, 13 yaşındaki çocuk yorgun mermi ile vuruldu VİDEO



“BAKKALIN İÇİNDE BAYILMIŞIM”

Hastanede ameliyatını bekleyen Zekeriya Musmani, “Bakkala gidiyordum, kendime içecek alacaktım. Ondan sonra bakkalın içinde bayılmışım ve ambulans gelip beni aldı.” dedi.

Olayla ilgili Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı.