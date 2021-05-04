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- Kocaeli’de 139 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi
Kocaeli’de 139 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi
Kentten geçecek kamyonette uyuşturucu taşındığı bilgisini alan ekipler harekete geçti. Yapılan aramalarda, kamyonetin tavanına gizlenmiş 275 paket uyuşturucu bulundu.
- AA
- 04.05.2021 - 17:50
- Güncelleme : 04.05.2021 - 17:54
Kocaeli'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentten geçecek bir kamyonette uyuşturucu madde taşındığı bilgisine ulaştı.
Operasyon için harekete geçen ekipler, söz konusu kamyonette aramalar yaptı.
OTOPARKA ÇEKİLDİ
Narkotik köpeği Alfa’nın da katıldığı operasyonda, kamyonet İl Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kamyonetin tavan kısmına gizlenmiş 275 paket halinde 139 kilo 350 gram eroin bulnudu. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.