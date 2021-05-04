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    Kocaeli’de 139 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi

    Kentten geçecek kamyonette uyuşturucu taşındığı bilgisini alan ekipler harekete geçti. Yapılan aramalarda, kamyonetin tavanına gizlenmiş 275 paket uyuşturucu bulundu.
    • AA
    • 04.05.2021 - 17:50
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 17:54
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    Kocaeli’de 139 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi

    Kocaeli'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentten geçecek bir kamyonette uyuşturucu madde taşındığı bilgisine ulaştı.

    Operasyon için harekete geçen ekipler, söz konusu kamyonette aramalar yaptı.

    OTOPARKA ÇEKİLDİ

    Narkotik köpeği Alfa’nın da katıldığı operasyonda, kamyonet İl Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi.

    Kocaeli’de 139 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi #1

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Kamyonetin tavan kısmına gizlenmiş 275 paket halinde 139 kilo 350 gram eroin bulnudu. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Kocaeli’de 139 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi #2

    Kocaeli’de 139 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi #3

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