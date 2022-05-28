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    Kocaeli'de 1.4 ton etil alkol ele geçirildi

    Kocaeli'de düzenlenen operasyonda, sahte içki üretiminde kullanılan malzemelerle 1400 litre etil alkol ele geçirildi.
    • 28.05.2022 - 02:25
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    Kocaeli'de 1.4 ton etil alkol ele geçirildi

    Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

    Çayırova ilçesindeki bir depoda sahte alkol yapıldığı bilgisi alan ekipler, adrese operasyon düzenledi.

    1.4 ton etil alkol ele geçirildi

    Depoda yapılan aramada 1 etiket basma makinası, 1 dolum makinası, 13 bin şişe kapağı, 1 litrelik şişe halinde 812 etil alkol, 2 tank içinde 1400 litre etil alkol, 4 rulo etiket, 1400 boş şişe ele geçirildi.

    Operasyon kapsamında 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

    Kocaeli de 1.4 ton etil alkol ele geçirildi #1


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