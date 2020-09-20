Kocaeli'de 1,5 milyon liralık bebek maması dolandırıcılığı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yaklaşık 1,5 milyon TL değerindeki bebek mamasını dolandırıcılık yöntemiyle alarak İzmir ve Manisa’da piyasaya sürmek isteyen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, yaklaşık 1,5 milyon TL değerindeki bebek mamasının dolandırıcılık yöntemiyle alınması ihbarı üzerine harekete geçti. Olayın mağdurunun ifadelerinden yola çıkan polis, güvenlik kameralarını inceleme altına aldı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemede dolandırıcılık olayını gerçekleştiren şüphelilerin daha önce de benzer suçlardan 10 adet sabıka kayıtları bulunan Y.P., R.O., ile 5 adet sabıka kaydı bulunan D.G., olduğu belirlendi.

Yapılan kimlik tespitinin arından 3 şüpheli ürünleri piyasaya sürmek için gittikleri Manisa ve İzmir’de yakalanarak gözaltına alındı.

MAMALAR SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.P. tutuklanırken, R.O. ve D.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen 1,5 milyon TL değerindeki bebek maması sahiplerine teslim edildi.