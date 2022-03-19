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    Kocaeli'de 15 silah kaçakçısı tutuklandı

    Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 44 şüpheliden 15'i cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 19.03.2022 - 11:49
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    Kocaeli'de 15 silah kaçakçısı tutuklandı

    Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik Kocaeli, İstanbul, Yalova, Rize ve Sakarya’da farklı adreslere operasyon düzenledi.

    Operasyon kapsamında 44 şüpheli gözaltına alındı.

    Tespit edilen 5 silah üretim atölyesi, bir depo ve şahısların bulundukları yerlerde aramalar gerçekleştirildi.

    ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

    Yapılan aramalarda; 24 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 246 adet tabanca mermisi, bin 74 adet tabanca üst kapağı, bin 86 adet tabanca namlusu, 572 adet tabanca alt gövdesi, 245 adet namlu şapkası, 94 adet kabze, 23 adet şarjör, 226 adet horoz, 255 adet icra yayı, 100 adet tetik, 94 adet mekanizma, 94 adet namlu yatağı, 1 adet CNC makinası, 1 adet freze tezgahı, 6 adet tepe matkap, 1 adet metal ve plastik üzerine yazabilen yazıcı ve muhtelif miktarda diğer tabanca parçaları ele geçirildi.

    Kocaeli de 15 silah kaçakçısı tutuklandı #1

    15 TUTUKLAMA

    Şüphelilerden 20’si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 24’ü de adliyeye sevk edildi.

    Adliyedeki işlemlerinin ardından 15 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi, 9 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    Kocaeli de 15 silah kaçakçısı tutuklandı #2

    Kocaeli de 15 silah kaçakçısı tutuklandı #3

    Kocaeli de 15 silah kaçakçısı tutuklandı #4


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