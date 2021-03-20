Kocaeli'de 15 yaşındaki genç kız kalp krizi geçirdi, kurtarılamadı

Yeğenlerini parka götürürken kalp krizi geçiren 15 yaşındaki genç kız, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi'nde yaşayan İmam Hatip Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Elif Erdağı (15), hafta sonunu geçirmek için Derince ilçesi Yenikent Mahallesi'nde oturan ablasının yanına gitti.

Burada yeğenlerini parka götürmek için dışarı çıkan Erdağı, bir anda fenalaşıp yere yığıldı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Elif Erdağı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Erdağı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Elif Erdağı'nın cenazesi, bugün Körfez ilçesi İgsaş Camii’nde öğlende kılınacak cenaze namazının ardından İlimtepe Belen Mezarlığı’nda toprağa verilecek.